Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский во вторник, 28 июня, заявил, что Киев, запросив заседание Совета Безопасности ООН по Украине и выступлением на нем по видеосвязи Владимира Зеленского, чтобы выклянчить у участников саммита НАТО побольше оружия, – сообщает ТАСС.

В своем Telegram-канале Полянский сообщил: «Сегодня в 22:00 по Москве состоится запрошенное Украиной заседание Совета Безопасности ООН. Как стало известно, западники продавили участие в нем по видеосвязи украинского президента Зеленского. Задача киевского режима понятна – постараться преодолеть «усталость» от украинской темы на Западе и создать благоприятный фон для того, чтобы выклянчить побольше оружия у участников саммита НАТО».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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