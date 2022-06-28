Минобороны РФ: Спецслужбы Украины готовят провокацию с химоружием против мирного населения

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге во вторник, 28 июня, сообщил, что спецслужбами киевского режима осуществляется подготовка провокации для обвинения Вооруженных сил России в якобы применении химического оружия против мирного населения

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «В санаторий министерства охраны здоровья Украины «Приморский» в населенном пункте Курортный Одесской области 18 июня 2022 года прибыли представители СБУ, которые прорабатывали с руководством учреждения вопросы приема, размещения и оказания медицинской помощи пострадавшим от поражения химическими (отправляющими) веществами».

«Заранее предупреждаем «цивилизованный Запад», а также Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что указанные и другие подобные провокации в ближайшее время украинские власти планируют широко распространить через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах», – заявил представитель минобороны России.

Москва, Иван Бабурин

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