Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге во вторник, 28 июня, сообщил, что украинские нацисты планируют проведение фейковых видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», для чего хотят спровоцировать ответный огонь российских войск по жилым кварталам Кривого Рога.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «По имеющейся достоверной информации киевский режим намерен осуществить очередную бесчеловечную провокацию. В ближайшее время боевики украинских националистических батальонов планируют нанести ракетные удары из жилых кварталов Кривого Рога по районной больнице (ул. Освободителей) в Высокополье, находящемся под контролем Вооруженных Сил России».

«Этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать ответный огонь, после чего обвинить Вооруженные Силы России в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения», – заявил начальник НЦУО РФ.

Также, Михаил Мизинцев обратил внимание, на то, что «при проведении данной провокации по указанию киевских властей будут задействованы беспилотные летательные аппараты для подготовки фейковых видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами».

Москва, Иван Бабурин

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