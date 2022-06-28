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NewDayNews.ru

Среда, 29 июня 2022, 00:13 мск

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Зеленский призвал лишить Россию полномочий в Генассамблее ООН

Фото: скрин видео администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 28 июня, во время своего видеовыступления на Совете безопасности ООН назвал Россию «государством-террористом» и призвал лишить ее полномочий в Генассамблее ООН, – сообщают СМИ.

В ходе своего обращения к Совбезу ООН Зеленский сказал: «У России нет права участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам войны в Украине, которая является не спровоцированной и носит колониальный характер. Я призываю вас лишить делегацию государства-террориста полномочий в Генассамблее ООН. Это необходимо, это справедливо».

Кроме того, глава Украины, обращаясь к членам Совета безопасности ОНН, заявил: «Россия не имеет права оставаться в Совбезе ООН. Если мы будем действовать последовательно и проявлять политическую волю, то это будет единственное логическое решение с точки зрения устава ООН».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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