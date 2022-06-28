Над Курском сбит беспилотник Украины

Губернатор Курской области Роман Старовойт во вторник, 28 июня, поздно вечером сообщил, что в небе над Курском был сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

В своем телеграм-канале Старовойт написал следующее: «Сегодня, примерно, в 22:17 восточнее Курска был сбит украинский беспилотник. На месте работают наши военные, выехали представители спецслужб. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет. Прошу сохранять спокойствие. Подразделения наших вооруженных сил находятся на усиленном дежурстве».

Курск, Иван Бабурин

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