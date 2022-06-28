Столтенберг: Снятие Турцией «вето» со вступления Швеции и Финляндии в НАТО – сигнал Путину

Генеральный секретарь ООН Йенс Столтенберг во вторник, 28 июня, на пресс-конференции в Мадриде после подписания Турцией, Швецией и Финляндией меморандума о снятии возражений Анкары на прием этих стран в НАТО заявил, что это сигнал президенту России Владимиру Путину, – сообщает ТАСС.

В ходе пресс-конференции Столтенберг сказал: «Это сигнал президенту Путину, что дверь НАТО останется открыта для новых стран. Это противоположно тому, чего он добивался, предлагая в январе соглашение о европейской безопасности. Он хотел меньше НАТО у российских границ, но теперь получит больше НАТО. На саммите в среду лидеры стран альянса примут решение о приглашении в НАТО Финляндии и Швеции».

«Вступление Финляндии и Швеции в НАТО важно для этих стран. Просто посмотрите на карту и поймете, что они изменят всю ситуацию в балтийском регионе. Они прикроют балтийские страны – Эстонию, Литву и Латвию, а также позволят нам усилить присутствие в этой части мира», – заявил генсек альянса, но отметил, что дата присоединения к НАТО пока неизвестна, поскольку сначала «парламентами всех стран НАТО должен быть ратифицирован протокол о вступлении».

Мадрид, Иван Бабурин

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