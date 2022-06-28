Поставки оружия на Украину продевают агонию «преступного режима»

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в ходе внеочередного заседания Совбеза ООН во вторник, 28 июня, заявил, что поставки оружия на Украину лишь продлевают агонию действующего режима, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Полянский сказал: «Хотел бы еще раз подчеркнуть, что поставками вооружений, вы лишь продлеваете агонию преступного киевского режима, готового принести в жертву свое население. И чем раньше вы это осознаете, тем раньше украинское руководство сядет за стол переговоров с реалистичной позицией».

Также российский дипломат заявил, что обвинения в адрес России в нанесении ракетного удара по торговому центру в Кременчуге являются провокацией, призванной вернуть международное внимание к Украине и обеспечить новые поставки западных вооружений Киеву.

«На самом деле российские военные нанесли ракетный удар по расположенным в Кременчуге ангарам с поставленной из США и ЕС военной техникой и боеприпасами», – сообщил Полянский.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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