Китай выразил беспокойство новой стратегической концепцией НАТО

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности ООН во вторник, 26 июня, заявил, что Китай чрезвычайно обеспокоен последствиями новой стратегической концепции НАТО, – сообщает РИА Новости

В частности, Чжан Цзюнь сказал: «Как и все миролюбивые государства мира, Китай внимательно следит за стратегическими коррективами НАТО и глубоко обеспокоен политическими последствиями, так называемой, стратегической концепции. Определенные лидеры НАТО недавно изобразили другие страны как угрозу. Но факт в том, что НАТО сама создает проблемы в различных частях мира».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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