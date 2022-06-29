Британия отказалась от предложения Макрона

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты общин в среду, 29 июня, заявила, что Соединенное королевство не станет членом «Европейского политического сообщества», предложенного президентом Франции Эммануэлем Макроном, – пишет европейская медиасеть Euractiv.

Лиз Трасс, в частности, сказала: «Великобритания не заинтересована в членстве в «Европейском политическом сообществе. Нашим приоритетом является усиление роли НАТО и G7».

Напомним, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон, предлагая «Европейское политическое сообщество» в качестве альтернативы ЕС, заявил, что «эта идея может объединить страны со схожими ценностями с ЕС по торговле, верховенству права и свободному передвижению от Великобритании и до Украины».

На саммите ЕС в Брюсселе 24 июня идея создания «Европейского политического сообщества» была утверждена.

Лондон, Иван Бабурин

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