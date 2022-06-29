СМИ: Саммит G7 потерпел неудачу

Саммит «Большой семерки», завершившийся в Германии во вторник, 28 июня, потерпел неудачу на всех фронтах, сообщает издание Politico.

Издание пишет, что «в момент, когда они завершали переговоры, самые влиятельные в мире лидеры, похоже, балансировали на грани неудачи на всех фронтах. Они оказались бессильны остановить войну на Украине или предотвратить дальнейший бесконтрольный рост цен».

«Хоть они и хвастались своим беспрецедентным согласием по поводу необходимости бороться с этими вызовами, решения, которые они одобрили, выглядят саморазрушительными и противоречивыми», – отмечает Politico в своем материале и продолжает: «Например, это касается попыток снизить цены на нефть и газ при одновременном подтверждении стремления добиться отказа от использования ископаемого топлива».

«Чрезвычайно сложные обстоятельства и мучительный выбор, стоящие перед лидерами, подчеркивают внутренние противоречия между краткосрочными предвыборными задачами, диктуемыми нетерпеливыми избирателями, которые постоянно требуют немедленных результатов, и долгосрочными моральными обязательствами поступать правильно перед внуками, которые еще нет на свете», – резюмирует Politico.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»