Курды потребовали разъяснений от Финляндии и Швеции по поводу Соглашения об экстрадиции

Представитель курдской автономии на северо-востоке Сирии в скандинавских странах Шияр Али в среду, 29 июня, заявил, что курдская диаспора в Швеции и Финляндии будет ждать разъяснений властей этих стран по механизму применения Соглашения об экстрадиции, которое Швеция и Финляндия подписали с Турцией, – сообщает РИА Новости.

Шияр Али, в частности, сказал: «Это антигуманно и противоречит принципам демократии. Мы выступаем против самого принципа экстрадиции любого политического деятеля, из какой бы страны он ни был. Реализация такого решения повлияет, прежде всего, на репутацию самих Швеции и Финляндии, на права человека, свободу и демократию. Это отразится на шведском обществе и, естественно, на многочисленной курдской диаспоре, которая играет политическую роль и имеет социальный вес в Швеции и в Финляндии… Курдская диаспора будет продолжать свою общественную и другую деятельность, чтобы противостоять реализации этого решения».

Следует отметить, что глава турецкого минюста Бекир Боздаг в среду, 29 июня, заявил что Анкара ждет экстрадиции 33 членов РПК и FETO (организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена) из Финляндии и Швеции.

Напомним, что накануне в ходе саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.

Ранее Турция тормозила начало процесса присоединения к НАТО Швеции и Финляндии, выражая опасения в связи с поддержкой Стокгольмом и Хельсинки , признанной в Турции террористической организацией – РПК.

Стокгольм, Иван Бабурин

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