Главы стран Азиатско-Тихоокеанского партнерства НАТО обсудили международную ситуацию и СВО на Украине

Министерство иностранных дел Японии в среду, 29 июня, сообщило, что лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского партнерства НАТО (АР4) обсудили международную обстановку и вопросы сотрудничества с альянсом, – сообщают СМИ.

В сообщении японского МИДа отмечается, что «лидеры четырех стран единогласно осудили военную операцию России на Украине, а также, основываясь на общем понимании того, что вопросы обеспечения безопасности Индо-Тихоокеанского региона и Европы неразделимы, договорились о четырехстороннем взаимодействии и о продвижении сотрудничества и партнерства с НАТО, используя особенности каждой из стран, также об укреплении взаимопонимания между НАТО и Индо-Тихоокеанским регионом».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, премьер Австралии Энтони Альбанезе, президент Республики Корея Юн Сок Ёль и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн принимают участие в саммите стран-членов НАТО в Мадриде.

Отметим, что глава японского кабмина Кисида стал первым в истории премьер-министром Японии, участвующим в саммите НАТО.

Мадрид, Иван Бабурин

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