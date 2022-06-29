Между ДНР и Украиной состоялся обмен пленными

Глава ДНР Денис Пушилин в среду, 29 июня, заявил, что Донецкая Народная Республика (ДНР) и Украина произвели обмен пленными, вернув по 144 бойца с каждой стороны, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Пушилин написал: «Обмен пленными с Украиной состоялся, домой вернулись 144 военнослужащих России и ДНР. Наша основная задача – спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации. У врага оказались очень ценные военнослужащие. Украине передали пленных, большинство из которых ранены, несколько из них – рядовые националистических батальонов».

Сообщается, что Украине передали 59 бойцов Нацгвардии, 30 военнослужащих Военно-морских сил, 28 военных из состава Вооруженных сил Украины, 17 пограничников, девять членов территориальной обороны и одного полицейского. Киев назвал этот обмен самым большим с начала российской спецоперации.



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Донецк, Иван Бабурин

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