Борис Джонсон высказался за воссоздание Римской империи

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что предложенное президентом Франции Макроном «Европейское политическое сообщество» как альтернатива ЕС, должно стать современным подобием Римской империи, – сообщает ТАСС со ссылкой на издание Financial Times.

«У меня была такая идея, когда я был министром иностранных дел. Моя точка зрения такова, что мы должны воссоздать всю концепцию. Я думаю, что Турция должна быть там. Я думаю, что страны Магриба должны быть там, и я думаю, что мы должны, по сути, воссоздать Mare Nostrum («маре нострум», римское название Средиземного моря – прим. ТАСС) Римской империи», – заявил глава британского кабмина по пути на саммит НАТО, проходящий в эти дни в Мадриде.

Лондон, Иван Бабурин

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