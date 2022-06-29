Захарова обвинила министра обороны Великобритании в клевете

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 29 июня, обвинила министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в клевете и распространении фейков.

Глава британского минобороны, говоря о женщинах, заявил, что Мария Захарова «угрожает всем ядерным оружием или делает что-то еще».

В ответ на этот выпад министра обороны Соединенного королевства, Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: «А что происходит с британским правительством? Почему их так заводит гендерно-половая тема сегодня?

Вслед за своим премьер-министром британский министр обороны Уоллес, который не так давно пообщался с Вованом и Лексусом, сказал, что Мария Захарова, безусловно являясь женщиной, еженедельно угрожает забросать всех ядерными бомбами.

Дальше его понесло на тему лунатизма, комизма и мачизма…

Британский министр Уоллес, если Вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я «еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами». Учитывая, что Вы не найдёте ни одной цитаты, я сразу обвиняю Вас в клевете и распространении фейков.

Но главное другое. Мистер Уоллес признал важный факт: россиянки по-прежнему для него женщины, а не «люди, у которых есть…». Пользуясь случаем, передаю привет Джоан Роулинг: ей женщиной быть нельзя, а мне можно – сам министр обороны Уоллес разрешил».

Отметим, что также в среду, 29 июня, другой британский политик – премьер-министр Борис Джонсон заявил, что «Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной». Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента Дмитрий отметил, что «старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований», как Джонсон.

Москва, Иван Бабурин

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