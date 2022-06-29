Минобороны РФ: Украинские нацисты используют тактику «выжженной земли»

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в среду, 29 июня, сообщил, что украинские боевики копируют «тактику выжженной земли», применявшуюся при отступлении немецко-фашистскими захватчиками.

В ходе брифинга генерал-полковник Мизинцев сказал: «Из перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников достоверно установлено, что боевики при подходе Вооруженных Сил России и формирований Донецкой Народной Республики к Авдеевке, копируя тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны, намерены стереть город с лица Земли.

В качестве доказательства представитель минобороны представил фрагмент одного из таких радиопереговоров (перевод с украинского языка):

« –... у нас приказ спалить Авдеевку до тла...

–...а что с мирными?...

–...да по.. (нецензурная лексика), делайте с ними что хотите, только не выпускайте, ... (нецензурная лексика) по домам ...».

«Цель подобных действий украинских националистов состоит в том, чтобы по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные Силы России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ», – заявил Михаил Мизинцев.

Москва, Иван Бабурин

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