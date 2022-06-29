Пекин: Страны G7 придерживаются мышления времен «холодной войны»

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в среду, 29 июня, заявил, что внешнеполитической ведомство Китая настоятельно призывает «Группу семи» (G7) прекратить нападки и клевету в отношении Китая, а также перестать вмешиваться во внутренние дела страны в любой форме, – сообщает Синьхуа.

Чжао Лицзянь заметил, что заявление G7 раздувает риторику в духе «демократия против автократии» и провоцирует конфронтацию, в полной мере доказывая, что G7не намерена вести диалог и сотрудничество на основе равенства и уважения.

«Страны G7 придерживаются мышления времен «холодной войны» и идеологических предрассудков, а также прибегают к блоковой политике, основанной на интересах своих «узких кругов», – заявил представитель МИД КНР.

Комментируя заявление «Семерки» в отношении провинции Сянган, китайский дипломат отметил, что «у этих государств очень плохая репутация в области прав человека, и они не имеют права выступать в качестве «наставников по правам человека», не говоря уже о том, чтобы использовать права человека в качестве политического инструмента для вмешательства во внутренние дела других стран».

Чжао Лицзянь также напомнил, что в мире существует только один Китай, а Тайвань является его неотъемлемой частью.

«Сепаратистская деятельность, направленная на обретение «независимости Тайваня», и попытки отдельных стран использовать Тайвань для сдерживания Китая представляют собой самую большую угрозу миру и стабильности в районе Тайваньского пролива.

Китай имеет право принимать все необходимые меры для решительной защиты государственного суверенитета и безопасности», – подчеркнул представитель китайского МИДа.

Чжао Лицзянь сказал, что Китай всегда добросовестно придерживается целей и принципов Устава ООН, выступая стойким защитником мира и развития во всем мире, а также региональной безопасности и стабильности, что кардинально отличается от действий США, которые развязывают войны по всему миру и часто прибегают к односторонним санкциям.

Говоря о странах G7, которые получили наибольшую выгоду от глобализации в плане развития, Чжао Лицзянь отметил, что им изначально следовало бы взять на себя особую ответственность за содействие глобализации и мировому экономическому росту, а также за решение глобальных финансово-экономических проблем.

«Важно отметить, что численность жителей стран G7 составляет лишь одну десятую населения мира. Они не имеют права представлять весь мир, не говоря уже о том, чтобы считать свои собственные ценности и стандарты общемировыми», – заявил официальный представитель МИД КНР.

Пекин, Иван Бабурин

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