Путин: Россия зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры НАТО в Швеции и Финляндии

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита в Туркмении в среду, 29 июня, заявил, что Россия не обеспокоена возможным вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, но зеркально ответит на размещение военной инфраструктуры альянса в этих странах, – сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, Путин сказал: «У нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии и Швеции в НАТО. Хочется им – пожалуйста. Только они должны ясно и четко себе представлять, что раньше не было никаких для них угроз, а теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам».

Ашхабад, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»