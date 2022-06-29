Путин назвал оголение торсов лидеров G7 «отвратительным зрелищем»

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита в Туркмении в среду, 29 июня, назвал «отвратительным зрелищем», если бы лидеры «Большой семерки» оголили свои торсы, как это предложил сделать британский премьер-министр, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Владимир Путин сказал: «Не знаю, как они хотели раздеться – до пояса, ниже пояса. Но думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае».

Напомним, что премьер Великобритании во время саммита «большой семерки» за обедом предложил лидерам стран G7 обнажить свои торсы. Идею поддержал премьер Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что надо устроить показ верховой езды с обнаженной грудью, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что предпочла бы ограничиться только верховой ездой.

Ашхабад, Иван Бабурин

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