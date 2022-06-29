Путин: Цели специальной военной операции не изменились с 24 февраля

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам Каспийского саммита в Туркмении в среду, 29 июня, заявил, что цели спецоперации на Украине не поменялись, – сообщают СМИ.

На пресс-конференции Путин сказал: «Ничего не поменялось, я же сказал ранним утром 24-го… Прямо. Публично. На всю страну. На весь мир. Мне добавить к этому нечего. Ничего не изменилось. Конечная цель – это освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России».

Отвечая на вопрос о сроках спецоперации на Украине, президент России сказал: «О сроках завершения спецоперации говорить не стоит, подгонять их – неправильно». Также он отметил, что доверяет военным.

«Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал академию Генерального штаба. Я доверяю людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели», – заявил Владимир Путин.

Ашхабад, Иван Бабурин

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