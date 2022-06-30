В Израиле осенью состоятся пятые за 3,5 года выборы

В четверг парламент Израиля проголосовал за самороспуск. Досрочные выборы пройдут 1 ноября 2022 года. До тех пор правительство будет возглавлять нынешний министр иностранных дел Жаир Лапид.

В парламенте, состоящем из 120 членов, закон о роспуске был принят 92 голосами. Против не проголосовал никто. Но коалиция Лейбористской партии и партии «Израиль – наш дом» воздержалась при голосовании, потому что им не удалось принять закон, разрешающий строительство метро в Тель-Авиве. Решение по этому вопросу было бы большим успехом уходящей коалиции, чему хотела помешать оппозиция.

Лапид должен вступить в должность в полночь, но, как сообщают израильские СМИ, он и действующий премьер-министр Нафтали Беннет сдадут пост уже во второй половине дня в четверг.

Кабинет министров Израиля был собран всего год назад из восьми различных партий и в последнее время столкнулся с серьезными проблемами. Занозой для партий, поддерживающих правительство, является то, что в состав кабинета также входит арабская партия, которая препятствует принятию решений по важным для евреев вопросам, таким как еврейские поселения.

Очередные досрочные выборы – пятые за 3,5 года – скорее всего, не приведут к стабильному правительству. Последний опрос предсказывает очередной электоральный тупик.

Уходящий премьер-министр Беннет уже объявил в среду, что не будет участвовать в выборах. Политические партии должны представить свои списки кандидатов на досрочные выборы до 15 сентября.

Тель-Авив, Елена Васильева

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