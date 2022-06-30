Байден рассказал, сколько и какое оружие США с союзниками запланировали передать Украине

Президент США Джо Байден в четверг, 30 июня, на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде рассказал, сколько и какое вооружение и боеприпасы Соединенные Штаты со своими союзниками планируют отправить на Украину, – сообщают СМИ.

На пресс-конференции президент США заявил, что по американской инициативе «более 50 стран дали Украине новые обещания поставить оружие – около 140 тысяч противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тысяч снарядов, продвинутые РСЗО, противокорабельные системы и ПВО».

«Мы и весь альянс будем с Украиной столько, сколько потребуется. Поддержка продлится, чтобы убедиться, что они не будут побеждены Украиной. Извините, я имел в виду на Украине Россией. Чтобы ее не победила Россия», -сказал Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.

Вашингтон, Иван Бабурин

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