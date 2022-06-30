российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 июня 2022, 19:04 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Лавров: «Железный занавес» опускается

Архив. Фото: официальный сайт МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем в четверг, 30 июня, заявил, что «железный занавес» уже опускается, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос журналистов об отношениях Москвы со странами Запада, Лавров сказал: «Что касается железного занавеса, то он уже опускается, процесс запущен. Только пусть на Западе ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить».

Минск, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Политика, Россия,