Лавров: «Железный занавес» опускается

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем в четверг, 30 июня, заявил, что «железный занавес» уже опускается, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос журналистов об отношениях Москвы со странами Запада, Лавров сказал: «Что касается железного занавеса, то он уже опускается, процесс запущен. Только пусть на Западе ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить».

Минск, Иван Бабурин

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