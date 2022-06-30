Лавров: «Железный занавес» опускается

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Владимиром Макеем в четверг, 30 июня, заявил, что «железный занавес» уже опускается, – сообщают СМИ.
Отвечая на вопрос журналистов об отношениях Москвы со странами Запада, Лавров сказал: «Что касается железного занавеса, то он уже опускается, процесс запущен. Только пусть на Западе ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить».
Минск, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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