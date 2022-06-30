Байден о причине роста цен на продукты и бензин: Россия! Россия! Россия!

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде в четверг, 30 июня, обвинил Россию в росте цен на бензин и продовольствие, – сообщают СМИ.

«Причина, по которой растут цены на бензин, это – Россия. Россия! Россия! Россия! Причина существования кризиса продовольствия – Россия», – заявил американский президент и при этом добавил, что «США будут платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется, лишь бы Россия не смогла победить Украину».

Следует напомнить, что в Соединенных Штатах уже несколько месяцев подряд растет цена энергоносителей. Стоимость бензина выросла выше $5 за галлон, что на $2 выше, чем в 2021 году. Вместе с этим инфляция побила сорокалетние рекорды и достигла 8,5%.

Мадрид, Иван Бабурин

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