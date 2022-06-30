Путин провел переговоры с президентом Индонезии

Президент России Владимир Путин и глава Индонезии Джоко Видодо в четверг, 30 июня, провели переговоры, в ходе которых главы двух стран обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, ситуацию в мировой экономике, в том числе в контексте деятельности «Группы двадцати», вопросы глобальной продовольственной безопасности, а также ход специальной военной операции на Украине, – сообщили в Кремле.

На пресс-конференции по итогам переговоров президент России Владимир Путин заявил, что Россия поддерживает усилия Индонезии и лично президента страны Джоко Видодо по подготовке и проведению саммита Группы двадцати (G20).

«Мы, безусловно, поддерживаем усилия Индонезии и лично господина президента по подготовке и проведению «двадцатки», которая в этом году должна состояться в Индонезии», – сказал российский лидер.

Также, Владимир Путин отметил, что с президентом Индонезии Джоко Видодо обсуждалась и возможность возобновления прямого сообщения между Москвой и курортным островом Бали.

«Естественно, в ходе переговоров с господином Джоко Видодо уделили внимание такой значимой области сотрудничества, как гуманитарный, культурный, туристический, образовательный обмен. Этому в том числе будет способствовать смягчение антиковидных ограничений для поездок граждан, а также существующий безвизовый режим. Обсуждается возможность возобновления прямого авиасообщения из Москвы на курортный остров Бали».

Также в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе переговоров лидеров России и Индонезии было уделено особое внимание торгово-экономическому взаимодействию, которое демонстрирует хорошую динамику. Выражена заинтересованность в активизации работы Российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Большое значение придается созданию зоны свободной торговли между Индонезией и ЕАЭС. Уделено внимание расширению межрегионального и межрелигиозного диалога. Оба государства стремятся координировать позиции в рамках ООН и других международных организаций. Затронуты вопросы снабжения мировых рынков продовольствием и удобрениями. Россия готова удовлетворять мировой спрос на данные товары.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»