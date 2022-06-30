Президент Индонезии передал Путину письмо от Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо в четверг, 30 июня на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России сообщил, что передал Владимиру Путину послание от главы Украины Владимира Зеленского, – сообщают СМИ.

На пресс-конференции Видодо сказал: «Я передал послание президента Зеленского президенту Путину. Я выразил готовность наладить диалог между двумя лидерами. Ситуация все еще очень сложная, но необходимо продвигаться к мирному урегулированию и начать диалог».

Москва, Иван Бабурин

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