МИД России – послу Великобритании: В приличном обществе за хамство принято извиняться

Посол Великобритании в России Дебора Броннерт в четверг, 30 июня, вызвана МИД РФ, где ей был выражен протест в связи с откровенно хамскими высказываниями британского руководства в адрес России, – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В сообщении МИД России говорится: «Тридцатого июня в МИД России была вызвана посол Великобритании в Москве Д.Броннерт. Ей был выражен решительный протест в связи с откровенно хамскими высказываниями руководства Великобритании в отношении России, ее лидера и официальных представителей органов власти, а также российского народа».

Кроме того, Деборе Броннерт была вручена памятная записка, в которой заявлено о неприемлемости оскорбительной риторики.

«Послу была вручена памятная записка, в которой заявлено о неприемлемости оскорбительной риторики со стороны представителей властных структур Великобритании. В приличном обществе за подобные высказывания принято приносить извинения», – сообщили на Смоленской площади.

Кроме того, в МИД России британскому посланнику обозначили «недопустимость практики тиражирования посредством заявлений официальных лиц Соединенного Королевства заведомо ложной информации, в частности о якобы озвучиваемых российской стороной «угрозах применения ядерного оружия».

Следует добавить, что сегодня же, в четверг, 30 июня, посольство России в Лондоне также направило ноту в МИД Великобритании в связи с оскорбительными высказываниями британских властей в адрес Российской Федерации.

«Британской стороне предложено предпринять шаги для выправления негативного впечатления от заявлений о России», – заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Москва, Иван Бабурин

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