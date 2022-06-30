Переданные Украине пленные нацисты в строй больше встать не смогут

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушили в четверг, 30 июня, заявил, что украинские пленные, переданные Киеву, не были замешаны в военных преступлениях, – сообщают СМИ

В частности, Пушилин сказал: «Трибунал над боевиками «Азова»* не отменяется даже с учетом того, что был проведен обмен пленными. Он неизбежен. Киеву были возвращены 37 рядовых из «Азова»*, «Айдара»*, которые точно не смогут встать в строй».

Со своей стороны, сестра пленного и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Волынского «Волыны» Татьяна Харько заявила, что почти все «азовцы»*, которые вернулись в Украину в результате вчерашнего обмена, лишились рук или ног, – сообщает украинский телеканал «Суспильный.

В комментарии телеканалу Харько сказала: «Почти все, 99%, без рук, без ног. Кто-то не слышит, кто-то не видит, но глаза счастливы».

*Организация признана террористической и запрещена в России

Донецк, Иван Бабурин

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