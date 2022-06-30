Путин планирует выступить с анализом развития ситуации в мире

Президент России Владимир Путин во время выступления в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ (СВР) по случаю 100-летия отечественной нелегальной разведки в четверг, 30 июня, заявил, что намерен посвятить одно из своих следующих публичных выступлений анализу развития ситуации в мире, – сообщают СМИ.

Президент России сказал: «Считаю необходимым посвятить (анализу развития ситуации в мире – ред.) одно из своих следующих выступлений. Об этом нужен отдельный разговор».

Путин также отметил, что «коллективный Запад загнал себя в ловушку. Это произошло, потому что Запад не смог проанализировать развитие ситуации в мире и ослабление своего влияния».

Также, в своем выступлении на юбилее СВР Владимир Путин назвал одной из главных задач Службы внешней разведки получение информации, способствующей промышленному развитию страны в условиях санкций.

«Как и раньше, один из приоритетов работы СВР – содействие развитию промышленного потенциала. Это особенно важно в условиях западных санкций», – сказал Путин.

Кроме того, российский лидер заявил, что Служба внешней разведки России не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности россиян за рубежом.

«Нельзя ослаблять внимание и к безопасности российских граждан за рубежом», – сказал Владимир Путин.

Москва, Иван Бабурин

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