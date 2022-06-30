Путин поздравил сотрудников Службы внешней разведки России со 100-летним юбилеем ведомства

Президент России Владимир Путин в четверг, 30 июня, нанес визит в штаб-квартиру Службы внешней разведки России (СВР) по случаю 100-летию отечественной нелегальной разведки. Президент возложил цветы к памятнику разведчикам-нелегалам и обратился со словами поздравления к сотрудникам СВР, – сообщили в Кремле.

«Сердечно поздравляю с юбилеем всех, для кого работа на этом важнейшем направлении стала призванием и судьбой, кто годами и десятилетиями вдали от Родины, без дипломатического и другого прикрытия защищал национальные интересы нашей страны, кто и сегодня проводит уникальные операции, передавая ценнейшую информацию в Центр», – сказал Владимир Путин.

Москва, Иван Бабурин

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