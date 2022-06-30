Минобороны РФ: Украинские нацисты с целью провокации взорвали зернохранилище

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в четверг, 30 июня, сообщил, что в Днепропетровской области нацистами из центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) ВСУ было подорвано зернохранилище с целью обвинить российских военных в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры.

На брифинге генерал-полковник Мизинцев сказал: «В Зеленодольске Днепропетровской области специалистами центра информационно-психологических операций ВСУ проведена очередная провокация с целью обвинения Вооруженных сил России в якобы уничтожении объектов гражданской инфраструктуры в результате неизбирательных ударов. Для ее реализации националисты заранее вывезли из зернохранилища сельхозпредприятия все имеющиеся запасы злаковых и осуществили его подрыв»

По словам начальника НЦУО, «местная администрация по уже отработанному киевскими властями сценарию распространила сфабрикованные фото- и видеоматериалы в украинских и западных СМИ. Подобные фейки регулярно тиражируются украинской пропагандой при поддержке стран коллективного Запада».

«Еще раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению», – заявил генерал-полковник Мизинцев

Москва, Иван Бабурин

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