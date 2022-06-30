Россия может разорвать дипотношения с Болгарией

Посол России в Софии Элеонора Митрофанова в четверг, 30 июня, заявила о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки российских дипломатов, – сообщает болгарское национальное телевидения БНТ.

В интервью телеканалу Митрофанова заявила: «Действия Софии не могут остаться без последствий. Я нахожусь в контакте с Москвой, которая примет очень решительные меры. Даже могут быть разорваны дипломатические отношения».

Напомним, что во вторник, 28 июня, экс-премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые «работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие».

София, Иван Бабурин

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