Жена президента Ирландии попала под шквал критики за призыв к переговорам по Украине

Супругу президента Ирландии Майкла Хиггинса раскритиковали за призыв к мирным переговорам между Россией и Украиной. Об этом пишет газета The Irish Times.

Ранее, 27 июля, в этом издании было опубликовано открытое письмо первой леди Сабины Хиггинс, в котором она прокомментировала редакционную статью газеты о возможной эскалации ситуации на Украине и необходимости оказывать поддержку Киеву. Хиггинс выразила сожаление, что авторы не упомянули о необходимости мирных переговоров. И подчеркнула, что без диалога Москвы и Киева остановить военные действия на Украине не получится. Ее письмо также было опубликовано на президентском сайте, но потом было удалено.

«Пока мир не убедит президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского договориться о перемирии и начать переговоры, эта ужасная затяжная война будет продолжаться. Как может кто-либо победить в ней?" – написала Хиггинс (цитата по ТАСС). По ее словам, мир должен сделать моральный выбор и потребовать как можно скорее прекратить боевые действия, чтобы сохранить как можно больше жизней гражданских лиц и военных.

Президент Ирландии Майкл Хиггинс пока не комментирует ситуацию, несмотря на то, что представители входящей в правящую коалицию партии «Фианна фойл» и парламентарии, представляющие эту партию, требуют немедленно внести ясность в вопрос и дистанцироваться от позиции жены. Критики заявляют, что молчание президента «подразумевает, что он придерживается того же мнения». С критикой в адрес президентской четы также выступили правительственные политики и некоторые украинцы в Ирландии.

Основные претензии к первой леди заключаются в том, что она якобы возлагает одинаковую ответственность за происходящее на Москву и Киев, а также призывает Украину к территориальным уступкам.

Члены Европарламента от Ирландии Клэр Дели и Мик Уоллес напротив выступили в защиту Сабины Хиггинс. По их мнению, международное сообщество должно содействовать мирному разрешению конфликта, которое является единственным способом прекратить военное противостояние.

Дублин, Наталья Петрова

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