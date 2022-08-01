Россия ввела персональные санкции в отношении политиков, журналистов и бизнесменов Великобритании

Министерство иностранных дел России в понедельник, 1 августа, выступило с заявлением о персональных санкциях в отношении политиков, журналистов и бизнесменов Великобритании.

На сайте внешнеполитического ведомства говорится: «В связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию».

В список британских поданных, которым отныне запрещен въезд на территорию Российской Федерации вошли 39 человек, включая бывшего премьер-министра Соединенного королевства Дэвида Кэмерона, члена Палаты лордов Парламента Джорджа Робертсона , пресс-секретаря МИД Великобритании Хелен Бауэр-Истон, обозревателя газеты «Таймс» Дэвида Аароновича, редактора военных новостей газеты «Гардиан» Дэна Саббаха, редактора европейских новостей газеты «Дэйли Телеграф» Джеймса Криспа КРИСП и других.

«С учетом деструктивного стремления Лондона под надуманными и абсурдными предлогами раскручивать санкционный маховик работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена», – говорится в заявлении российского МИДа.

Москва, Иван Бабурин

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