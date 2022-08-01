СМИ: Пелоси на Тайване остановится в гостинице Hyatt

Спикер палаты представителей Конгресса, третье лицо в руководстве США, Нэнси Пелоси ожидается на Тайване поздно вечером 2 августа и уже на следующий день планирует покинуть островную часть Китая, – сообщает тайваньский информационный портал ETtoday.

Как пишет издание, Пелоси во главе делегации примерно из 20 человек ожидается в аэропорту Суншань в Тайбэе около 22:30 по местному времени (17:30 мск). Сообщается, что американский политик проведет ночь в отеле Grand Hyatt, а утром 3 августа посетит Законодательный юань (парламент Тайваня), где встретится с председателем Демократической прогрессивной партии, президентом Китайской Республики Цай Инвэнь.

Сообщается, что в тот же день около полудня она сядет на самолет и покинет остров, тем самым завершив свой краткий визит.

Напомним, что Нэнси Пелоси, находящаяся сейчас в азиатском турне, запланировала посетить Японию, Корею, Малайзию и Сингапур. О своем возможном прибытии на Тайвань она комментировать не стала, сославшись на требования безопасности.

Тайбэй, Иван Бабурин

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