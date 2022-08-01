Путин: В ядерной войне победителей быть не может

Президент России Владимир Путин в понедельник, 1 августа, направил приветствие участникам и гостям, открывающегося сегодня в Нью-Йорке X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, – сообщается на сайте Кремля.

В своем приветствии Владимир Путин сказал следующее: «Как государство – участник ДНЯО и один из его депозитариев Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договорённостей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений».

«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества» – заявил президент России.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»