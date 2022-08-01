Блинкен сделал заявление по ядерному оружию

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке на конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в понедельник, 1 августа, заявил, что Соединенные Штаты рассмотрят возможность применения своего ядерного арсенала только в чрезвычайных обстоятельствах, – сообщают СМИ.

Американский госсекретарь, в частности, сказал: «Пока существуют ядерные вооружения, фундаментальная роль американских ядерных вооружений будет заключаться в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединенные Штаты, на наших союзников и партнеров. Соединенные Штаты рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров».

Ранее сегодня, президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, заявил, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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