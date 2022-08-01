Тайбэй привел свои вооруженные силы в повышенную готовность

В состояние повышенной боевой готовности на фоне обострения с Китаем из-за возможного приезда в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приведены Вооруженные силы Тайваня – сообщает издание Sleek Gist.

Издание пишет, что «министерство национальной обороны Тайваня отменило отпуска некоторых офицеров и солдат и мобилизовало силы противовоздушной обороны для «подготовки к войне» в связи с последними событиями».

Как сообщили ранее сегодня местные СМИ, Нэнси Пелоси все-таки прилетит завтра, 2 августа на Тайвань и встретится с президентом острова Цай Инвэнь.

Напомним, мировые СМИ накануне сообщали, что авианосная ударная группа ВМС США направляется в акваторию к юго-востоку от Тайваня.

Тайбэй, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»