Великобритания объявила об ослаблении антироссийских санкций в сфере страхования авиации

Правительство Великобритании в понедельник, 1 августа, заявило об ослаблении санкций в сфере авиационного страхования для лиц, связанных с Российской Федерацией, – сообщают СМИ со ссылкой на сайт правительства Великобритании.

На сайте правительства Соединенного королевства отмечается, что из законодательного положения об антироссийских санкциях было исключено положение о финансовых услугах и средствах, связанных с товарами и технологиями, на ввоз которых наложены ограничения.

В тексте опубликованного документа, в частности, говорится: «Это позволяет предоставлять страхование и перестрахование лицу, связанному с Россией, в отношении пунктов, указанных в параграфе, при условии соблюдения более широких ограничений и условий лицензии. Речь идет о ряде авиационных товаров и технологий, в том числе об авиационных газотурбинных двигателях и их комплектующих. При этом данное положение не распространяется на военные товары и технологии».

Следует отметить, что Совет Евросоюза ранее также принял решение снять запрет на поставки России ряда товаров и услуг для авиационной отрасли. Сообщалось, что техническая помощь будет разрешена в той мере, в какой это необходимо для обеспечения деятельности Международной организации гражданской авиации по установлению промышленных стандартов.

Лондон, Иван Бабурин

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