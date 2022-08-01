Белый Дом считает, что Пелоси имеет право посетить Тайвань

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге в понедельник, 1 августа заявил, что Нэнси Пелоси имеет право посетить Тайвань, как и другие законодатели США, – сообщают СМИ.

Кроме того, представитель Белого дома сказал: «Китай, похоже, готовится предпринять дальнейшие шаги в ближайшие дни, которые могут включать военные провокации. США считают, что у КНР нет причин использовать визит Пелоси на Тайвань как предлог для агрессии в отношении острова»

«Мы не проглотим наживку, нас не запугают», – также заявил Кирби, но при этом добавил: «США привержены сохранению открытых каналов связи с КНР в случае возникновения кризиса вокруг Тайваня из-за возможной поездки Пелоси»

В свою очередь Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил следующее: «Если Нэнси Пелоси решит посетить Тайвань, а Китай создаст напряженность – ответственность будет полностью на Пекине». При этом глава Госдепа сказал, что «если Нэнси Пелоси решит поехать, то это будет ее решение, поскольку конгресс – независимая структура».

Вашингтон, Иван Бабурин

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