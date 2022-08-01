США готовятся передать Украине дополнительно боеприпасы для РСЗО HIMARS и гаубиц

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в понедельник, 1 августа, заявил, что США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на $550 млн. – сообщает ТАСС.

В ходе брифинга Кирби сказал: «Сегодня официальные лица США побеседовали с украинскими коллегами, чтобы проинформировать их о новом пакте военной помощи на $550 млн, предоставление которого администрация Байдена одобрит сегодня. В указанный пакет войдут дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, а также для 155-миллиметровых артиллерийских установок».

Вашингтон, Иван Бабурин

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