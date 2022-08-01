Минобороны РФ: Неонацисты Украины заминировали мосты в Днепропетровской области

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник, 1 августа, сообщил, что боевики вооруженных формирований Украины (ВФУ) заминировали железнодорожный и автомобильный мосты в Днепропетровской области.

Генерал-полковник Мизинцев сказал: «В Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали железнодорожный и автомобильный мосты через реку Волчья между населенными пунктами Черненково и Новоскелеватое. Боевики планируют взорвать мосты, чтобы обвинить ВС РФ и подразделения Донецкой Народной Республики в неизбирательных ударах».

«Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные силы России и воинские формирования Донецкой и Луганской народных республик не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку», – заявил представитель минобороны РФ.

Кроме того, начальник НЦУО России рассказал, что неонацисты ВФУ размещают расчеты ПЗРК на крыше театра в Одессе и системы залпового огня на территории детского сада в Северске.

«В Одессе на крыше Театра музыкальной комедии украинскими вооруженными формированиями размещены расчеты ПЗРК, а на прилегающей территории общежития экологического университета – тяжелое вооружение и бронетехника. В Северске на территории детского сада «Золотая рыбка» артиллерию и реактивные системы залпового огня, из которых обстреливают позиции ВС РФ, чтобы спровоцировать на ответный огонь», – сообщил генерал-полковник Мизинцев.

Также, по словам Михаила Мизинцева, «в Черкассах в частных домовладениях украинские националисты оборудовали огневые позиции тяжелой артиллерии и РСЗО, при этом местные жители из домов не эвакуированы».

Москва, Иван Бабурин

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