Армия Китая обязательно примет решительные и действенные контрмеры в случае посещения Пелоси Тайваня

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник, 1 августа, на ежедневном брифинге вновь предупредил США о том, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не будет безучастным наблюдателем и обязательно примет решительные и действенные контрмеры для защиты суверенитета и территориальной целостности страны, если спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси нанесет визит на Тайвань, – сообщает Смньхуа

Кроме того, Чжао Лицзянь заявил: «Волю людей невозможно игнорировать, и те, кто играют с огнем, обожгутся им. Надеюсь, американская сторона полностью осознала сильный и четкий посыл Китая».

«Китай внимательно следит за маршрутом Нэнси Пелоси. Ее визит на Тайвань станет грубым вмешательством во внутренние дела Китая, серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности КНР, бесцеремонным попранием принципа одного Китая, весомой угрозой миру и стабильности в районе Тайваньского пролива и ощутимым уроном китайско-американским отношениям, приведет к очень серьезным событиям и тяжелым последствиям», – сказал китайский дипломат и добавил, что «Китай неоднократно высказывал США свою серьезную озабоченность и решительный протест в связи с возможным визитом Нэнси Пелоси на Тайвань, а также подчеркивал риск наступления серьезных последствий в случае посещения ею Тайваня».

Пекин, Иван Бабурин

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