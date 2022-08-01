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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 1 августа 2022, 23:39 мск

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Россия обеспечивает безопасность судна с украинским зерном

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в понедельник, 1 августа, сообщил, что Россия предпринимает меры для обеспечения безопасности судна с зерном, выдвинувшегося из Одессы.

На брифинге генерал-полковник Мизинцев сказал: «Российской Федерацией принимается комплекс необходимых мер по обеспечению безопасности гражданского судоходства и недопущению провокаций на маршруте перехода. В понедельник из порта Одессы вышло первое судно с зерном. Судно «Разони» под флагом Сьерра-Леоне с грузом кукурузы движется в порт Триполи в Ливане».

При этом Михаил Мизинцев заявил, что в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного остаются заблокированными 69 иностранных судов из 15 государств.

«Сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», – заявил представитель минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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