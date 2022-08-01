Медведев о готовности США обсуждать с Россией новую систему контроля над ядерными вооружениями: А оно нам надо?

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 1 августа, прокомментировал готовность США к переговорам по контролю над ядерными вооружениями словами: «Оно нам вообще надо? Мир стал другим»

Ранее сегодня, президент США Джо Байден заявил, что его администрация готова оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-3, истекающий в 2026. Американский лидер также заявил, что «ждет от России готовности возобновить работу с США по контролю над ядерными вооружениями».

В ответ на заявления Байдена Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале написал: «Чуть больше месяца назад я написал, что для американцев крайне важны вопросы стратегической безопасности, которые без нас решить невозможно. И они приползут с этой темой.

Ну вот. Приползли.

Байден скрепя сердце выплюнул, что, мол, даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы. И что нужен новый договор об ограничении ядерных потенциалов, который заменит СНВ-3, истекающий в 2026 году.

Всё это, конечно, хорошо. Тем не менее ещё раз замечу.

Сейчас ситуация гораздо хуже холодной войны. Много хуже! И не мы в ней виноваты.

Ну и главное… Оно нам вообще надо? Мир стал другим».

Москва, Иван Бабурин

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