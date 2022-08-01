Белый дом считает «несерьезными» ответные предложения Москвы по обмену заключенными

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник, 1 августа, заявила, что США считает несерьезным ответ правительства России на американские предложения по обмену гражданами, находящимися под стражей, – сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь американской администрации, в частности, сказала журналистам: «Администрация США считает несерьезным ответ правительства России на наши предложения по обмену гражданами, находящимися под стражей. Москвой было сделано ответное предложение. Мы его не рассматриваем в качестве серьезного ответного предложения»

«Мы выдвинули России содержательное предложение. И мы хотим провести на этот счет добросовестные переговоры. Мы хотим гарантировать, что добьемся этого как можно скорее. То, что мы услышали в ответ от Москвы, как вам ранее сказали мои коллеги, было недобросовестным», – сказала Карин Жан-Пьер.

Вашингтон, Иван Бабурин

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