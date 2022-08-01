Руководство Испании считает независимость Косово незаконным

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ходе своего визита в Албанию в понедельник, 1 августа, заявил, что провозглашение независимости Косово было нарушением международного права, – сообщает портал Kosovo Online.

Порталу сообщает, что Санчес, в частности, сказал: «По мнению испанского правительства, одностороннее провозглашение независимости, со всем уважением к мнению албанского правительства, – является нарушением международного права. Это для нас неприемлемо. Но это не значит, что мы не поддерживаем диалог с Приштиной ради сближения с ЕС. Это позиция Испании».

Напомним, что 31 июля на границе Сербии и Косово произошло обострение ситуации, после того как косовоалбанские власти потребовали у сербов, проживающих в северной части Косово и Метохии, перерегистрировать сербские номерные знаки на автомобилях и документы.

Следует отметить, что МИД России призывал Приштину и «стоящих за ней США и Евросоюз к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово».

Тирана, Иван Бабурин

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