Дуда опасается расширения влияния России в Центральной Европе

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 1 августа, заявил, что если Украина не устоит перед имперскими планами президента РФ Владимира Путина, Польше и странам Балтии грозит дальнейшее расширение сферы влияния России в Центральной Европе, – сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В интервью немецкому изданию Дуда сказал: «Великороссийские идеи о подчинении других народов – это не просто идеи президента России Владимира Путина, ими пронизана большая часть российского общества. Тамошние журналисты говорят о России, простирающейся до польского города Калиш. Благодаря Украине, эта угроза теперь сдерживается».

«Но, я думаю, что, к сожалению, в будущем эта опасность будет обостряться. Единственное, что всем нам остается, это усилить свою оборонную безопасность от России», – заявил президент Польши.

Варшава, Иван Бабурин

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