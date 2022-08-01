СМИ: США ликвидировали главаря Аль-Каиды*

Главарь террористической группировки «Аль-Каида»* Айман аз-Завахири был ликвидирован США в минувшие выходные в Афганистане в результате проведенной ЦРУ контртеррористической операции, – сообщает Politico.

Со ссылкой на информированные источники издание пишет, что детали операции пока не разглашаются, однако, ранее высокопоставленный представитель администрации США подтвердил факт ее проведения. Не раскрывая подробностей, он отметил, что «данная операция прошла успешно и не спровоцировала жертв среди мирного населения».

Как сообщает Politico, ожидается, что в ближайшие часы президент США Джо Байден выступит с речью, в которой проинформирует общественность об итогах контртеррористической операции.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Вашингтон, Иван Бабурин

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