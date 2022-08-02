Самолет с Пелоси начал снижение и заход на посадку в аэропорт Тайбэя

Борт ВВС США SPAR19 приступил к снижению и заходу на посадку в аэропорту Тайбея, – сообщают СМИ.

Центральное телевидение Китая сообщает Китайские истребители Су-35 направлены в Тайваньский пролив.

Сообщается, что на Тайване начали отключаться сайты госорганов, только что рухнул сайт МИД.

Истребители ВВС Тайваня взяли на сопровождение спецборт правительства США, на котором, вероятно, находится Пелоси.

По сообщениям японских СМИ, с военной базы в Японии для сопровождения борта спикера Пелоси подняты восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков.

Китай закрывает для гражданских самолётов воздушное пространство страны в направлении Тайваньского пролива.

Сняты маскировочные чехлы с зенитных пушек в аэропорту Тайбея.

Тайваньское телевидение сообщает о введении второго уровня боевой готовности.

Одновременно с этим, в «материковой» китайской провинции Фуцзянь включили сирены, слышны пролёты китайских истребителей в сторону Тайваня.

Тайбэй, Иван Бабурин

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